Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Hızlı ve Öfkeli 9'un son fragmanı, Han ve Sean'ın merakla beklenen dönüşünün yanı sıra Tokyo Drift'ten Twinkie'nin dönüşünün sinyalini vermiş olabilir.

Hızlı ve Öfkeli 9'un Super Bowl fragmanı The Fast & The Furious: Tokyo Drift'te rapçi Bow Wow'un Twinkie'sinin gizli dönüşünün sinyalini vermiş olabilir.

Universal, 2020'nin başlarında yayınlanan bir fragmanla başlayarak, filmi bir yıldan uzun süredir ertelemeye devam ediyor. Filmin başlangıçta Nisan 2019'da gösterime girmesi planlanmıştı, ancak koronavirüs pandemisi yüzünden birkaç kez ertelendi.

Vin Diesel’ın yanı sıra Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, Nathalie Emmanuel ve Han rolüyle geri dönen Sung Kang önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

Hızlı ve Öfkeli 9’un kısa ama aksiyon dolu fragmanında gözden kaçması muhtemel kısa bir an kafalarda soru işareti yarattı. Rapçi Bow Wow'un canlandırdığı Twinkie karakterinin çok kısa bir an görüldüğü düşünülüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANINDAKİ KİLİT SAHNE

Söylentilere göre; Twinkie, muhtemelen büyük bir yeniden birleşme sahnesinin parçası olarak, Dom ve ekibinin geri kalanıyla birlikte Tokyo Drift karakterleri Han ve Sean Boswell ile birlikte yemek masasında oturuyor gibi görünüyor.

Twinkie, fragmanda aynı masada görünen Tokyo Drift'in kahramanı Sean Boswell'i (Lucas Black) drift sokak yarışları ve daha geniş Hızlı ve Öfkeli dünyasıyla tanıştırdı. Twinkie aynı zamanda Sean'ı Tokyo Drift'in sonunda Dom'un radarına koyan kişi. Hem Han hem de Sean, Fast & Furious 9 için geri döndüğüne göre Twinkie'yi sürüş için yanlarında getirmeleri mantıklı görünüyor.

