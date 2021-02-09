Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Super Bowl’da yayınlanan yeni Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı bir başka Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) karakterinin seriye geri döneceğinin sinyalini vermiş olabilir.

Hızlı ve Öfkeli 9'un son fragmanı, Han ve Sean'ın merakla beklenen dönüşünün yanı sıra Tokyo Drift'ten Twinkie'nin dönüşünün sinyalini vermiş olabilir.

Hızlı ve Öfkeli 9'un Super Bowl fragmanı The Fast & The Furious: Tokyo Drift'te rapçi Bow Wow'un Twinkie'sinin gizli dönüşünün sinyalini vermiş olabilir.

Bow-Wow-Fast-Furious-9

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptıHızlı ve Öfkeli’nin yıldızı tercihini yaptı

Universal, 2020'nin başlarında yayınlanan bir fragmanla başlayarak, filmi bir yıldan uzun süredir ertelemeye devam ediyor. Filmin başlangıçta Nisan 2019'da gösterime girmesi planlanmıştı, ancak koronavirüs pandemisi yüzünden birkaç kez ertelendi.

Vin Diesel’ın yanı sıra Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, Nathalie Emmanuel ve Han rolüyle geri dönen Sung Kang önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandıYeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli 9’un kısa ama aksiyon dolu fragmanında gözden kaçması muhtemel kısa bir an kafalarda soru işareti yarattı. Rapçi Bow Wow'un canlandırdığı Twinkie karakterinin çok kısa bir an görüldüğü düşünülüyor.

Bow-Wow-Fast-Furious-9-1

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANINDAKİ KİLİT SAHNE

Söylentilere göre; Twinkie, muhtemelen büyük bir yeniden birleşme sahnesinin parçası olarak, Dom ve ekibinin geri kalanıyla birlikte Tokyo Drift karakterleri Han ve Sean Boswell ile birlikte yemek masasında oturuyor gibi görünüyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinden dev transfer! Gladyatör geliyorYüzüklerin Efendisi dizisinden dev transfer! Gladyatör geliyor

Twinkie, fragmanda aynı masada görünen Tokyo Drift'in kahramanı Sean Boswell'i (Lucas Black) drift sokak yarışları ve daha geniş Hızlı ve Öfkeli dünyasıyla tanıştırdı. Twinkie aynı zamanda Sean'ı Tokyo Drift'in sonunda Dom'un radarına koyan kişi. Hem Han hem de Sean, Fast & Furious 9 için geri döndüğüne göre Twinkie'yi sürüş için yanlarında getirmeleri mantıklı görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Eleştirmenler kararını verdi: Zirvedeki isim çok tanıdık!Eleştirmenler kararını verdi: Zirvedeki isim çok tanıdık!
Doğa turizminin gözdesi: Kastamonu kanyonlarıDoğa turizminin gözdesi: Kastamonu kanyonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

Eleştirmenler yılın en iyilerini seçmek için adaylarını açıkladı! Zirvedeki yapım...

Eleştirmenler kararını verdi: Zirvedeki isim çok tanıdık!

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptı

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı tercihini yaptı

BÖRÜ 2039’dan ilk detaylar heyecan yarattı! İlk bölümü iple çekeceksiniz

İlk bölümü iple çekeceksiniz

Quentin Tarantino dehşet verici o sahneyle gurur duyuyor

Dehşet verici o sahneyle gurur duyuyor

Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

Yeni 'John Wick'ten heyecan veren fragman

En kötü kabustan daha korkunç! Old filminden tüyler ürperten fragman

En kötü kabustan daha korkunç! Tüyler ürperten fragman

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.