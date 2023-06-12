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The Idol dizisi 2. bölüm bu sefer mastürbasyon sahnesiyle tepki çekti

12.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO imzalı "The Idol" dizisi yayınlanmadan olay olmuştu. 2 bölümü yayınlanan dizideki müstehcen sahnelere tepki yağıyor. The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in oynadığı dizide mastürbasyon sahnesi son olarak tepki çekti.

The Idol dizisi 2. bölüm bu sefer mastürbasyon sahnesiyle tepki çekti

The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimlerin yer aldığı The Idol dizisi gündemden düşmüyor.

"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'in ilk kez oyuncu olduğu dizide cinsel içerikli sahneler bazı eleştirmenler tarafından aşırı bulunmuştu.

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Pop yıldızı Britney Spears gibi yıldızların hayatına atıfta bulunan dizide, Johnny Depp'in kızı Lily-Rose'un sahneleri çok konuşuluyor.

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Dizinin 2. bölümdeki mastürbasyon sahnesi son olarak tepki çekti. Lily-Rose Depp'in dizide annesinin yasını tutarken mastürbasyon yapması ve kendine zarar vermesi seyircileri rahatsız etti.

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Diziyi takip edenler sosyal medyada "6 bölümün tamamında mastürbasyon yapmasını izlemek zorunda mı kalacağız" diyerek sahnelere tepki gösterdi.


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The Weeknd Lily-Rose Depp rachel ele depp

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