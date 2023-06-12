Hakan Ural Dilan Polat'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi! "Amca para benim..."

Dilan Polat ve eşi Engin Polat katıldıkları bir düğünde gelin ve damadın boynuna bir çuval dolusu para taktı. Dilan Hanım o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve herkese "Böyle dostum olsun" yorumları yaptırdı.

Dilan Polat'ın bonkör tavırları Hakan Ural'ı ise kızdırdı. Hakan Ural ünlü iş insanı ve fenomeni hedef alarak "Ağır konuşurum, bana çok şey, içi bomboş, şımarık, bunu sergiliyor üstüne üstelik fakat milyon takipçi var. Dilan Polat'ı takip eden birisi beni etmemeli, bunu kabul etmiyorum, eden varsa beni takipten çıksın" dedi.

Dilan Polat bu sözlere tepkisiz kalmadı. Fenomen isim "Param birilerine dert olmuş, senin hakkında zaten kimse konuşmuyor, amca zaten kimse seni takip etmiyor. Sana ne! Para benim niye senin çeneni yordu, hadi hadi" diyerek tükürdü.

