The Offspring, Covid-19 aşısı yaptırmayan davulcusuyla yolları ayırdı

The Offspring grubunda, Covid-19 aşısı ayrılığı yaşandı. Grubun davulcusu Peter Parada, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer üyelerinin kendisini gruptan çıkardığını, stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmak istemediğini söylediğini ifade etti.

“TIBBİ SEBEPLERİM VAR”

Davulcu, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ve bunu gruptakilerle paylaştığını söyledi.

Öte yandan, Parada'nın Instagram paylaşımında ABD'li punk rock grubunun davulcuyla çalışmayı sadece askıya mı aldığı yoksa kalıcı olarak kendisini gruptan mı çıkardığı net şekilde ifade edilmedi.

“KENDİ YOLUMDA DEVAM EDECEĞİM”

Fakat müzisyenin "Kendi yoluma devam edeceğim" ifadesinden, geri dönmesinin pek muhtemel olmadığı düşünülüyor.

Paylaşımında "Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum" diyen davulcu, "Kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de aynısını yapıyorum" dedi.

Ayrıca müzisyen hayranlarını ve grup arkadaşlarını çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Parada, önceden Kovid-19 geçirdiğini ve vücudundan antikor oluştuğunu söyledi. Müzisyen ayrıca Guillain-Barré Sendromu'ndan mustarip olduğunu ve aşının yan etkilerinin kendisi için büyük risk teşkil ettiğini belirtti.

1984'te kurulan ve aktif olarak 35 yıldır müzik yapan gruptan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

The Offspring son albümü “Let the Bad Times Roll”u nisan ayında çıkarmıştı.



