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'The Shining' filminde kullanılan balta 200 bin dolara satıldı

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Stanley Kubrick’in kült filmi Cinnet’te (The Shining) başrol oyuncusu Jack Nicholson’ın kullandığı meşhur balta, Londra'da yapılan açık artırmada 208 bin dolara (1 milyon 190 bin TL) alıcı buldu.

Usta yönetmen Stanley Kubrick’in kült filmi Cinnet’te (The Shining) başrol oyuncusu Jack Nicholson’ın kullandığı balta, açık artırmada 200 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Entertainment Memorabilia Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, balta 170 bin sterlin (yaklaşık 208 bin dolar - 1 milyon 190 bin TL) karşılığında sahibini buldu.

Unutulmaz filmde, Jack Nicholson’ın canlandırdığı karakter yazar Jack Torrance, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenmek üzere ailesiyle birlikte otele taşınır. Bu taşınma sonrasında yaşanan metafiziksel olayları konu alan filmde Jack'in doğa üstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.

EN FAZLA ÇEKİM TEKRARI YAPILAN FİLM

Jack, ailesinin peşinden onlara zarar vermek üzere koşarken, bu meşhur baltayı kaparak ve banyoda saklanan karısını öldürmeye çalışır.

En fazla çekim tekrarı yapılan film olarak tarihe geçen Cinnet'te, Jack Nicholson'ın banyoya baltayla girmeye çalıştığı sahnede; Kubrick'in tam 127 tekrar aldığı biliniyor.

Öte yandan Londra'daki müzayede evinde daha önce de Gladyatör filminde başrol oyuncusu Russell Crowe'un giydiği zırh ile Star Wars: Revenge of the Sith filminde Samuel L. Jackson'ın kullandığı ışın kılıcı da satılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
The Shining Stanley Kubrick jack nicholson Cinnet

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