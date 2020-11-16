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The Walking Dead çekimleri tam gaz sürüyor! Daryl’dan set fotoğrafları

16.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead çekimleri tam gaz sürüyor! Daryl’dan set fotoğrafları

The Walking Dead dizisinde Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus, yeni bölümlerin çekimden set fotoğrafları paylaştı. Reedus, sevilen dizinin çekimlerinde üst düzey sağlık önlemlerinin alındığını belirtmişti.

The Walking Dead dizisinin Daryl’ı olarak bilinen Norman Reedus, 10. sezonun bonus bölümlerinin çekimlerinden yeni fotoğraflar paylaştı.

Dizinin yayımlandığı AMC kanalı 6 bonus bölümün 2021’de yayımlanmasının planlandığını açıklamıştı. Bonus bölümler, dizinin 10. sezon finalinin koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre ertelenmesinin ardından gelmişti.

AMC’nin 10. sezon finali olarak tasarladığı "A Certain Doom" isimli bölüm 4 Ekim’de yayımlanmıştı. Orijinal sezon finali, Daryl ve en iyi arkadaşı Carol’ın (Melissa McBride) New Mexico yolculuklarını ertelemesiyle bitmişti.

THE WALKİNG DEAD SETİNDE SAĞLIK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE

Comicbook.com'un haberine göre Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Reedus’ın ekipmanları görülüyor. Ünlü oyuncu daha önce verdiği röportajda sette koronavirüs nedeniyle çok ciddi sağlık önlemlerinin alındığını ve bu önlemlerin zaman zaman çekimleri hayli zorlaştırdığını söylemişti.

Reedus, set ekibine ve oyunculara sürekli koronavirüs testi yapıldığını belirtmişti. Oyuncu pandeminin getirdiği zorlu koşullarda çekilen bölümlerden birinde yüzünden yaralandığını açıklamıştı. Reedus yara nedeniyle maske yerine siperlik takmak zorunda kaldığını eklemişti.

Orijinal dizinin sona ermesinin ardından Daryl ve Carol karakterlerine odaklanacak bir spin-off çekilecek.

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