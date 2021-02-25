The Walking Dead’de beklenen buluşma gerçekleşiyor

The Walking Dead, yakında 10. sezonun ek bölümleriyle geri dönecek ve AMC'nin yayımladığı yeni bölümün bir kısmını gösteren video Maggie ve Daryl'ın bir araya geldiğine işaret ediyor.

Videoda Lauren Cohan'ın canlandırdığı Maggie Rhee karakteri ve Norman Reedus'ın canlandırdığı Daryl Dixon karakterleri görünüyor. Maggie'nin yokluğunda geçen sürede oğlu Hershel biraz büyüdü ve etrafındaki dünya korkunç bir hal almasına rağmen oğluyla geçirdiği anıları sevgiyle hatırlıyor.

"HERKES HER ŞEYİNİ VERDİ"

ComicBook'un haberine göre dizinin baş içerik sorumlusu Scott Gimple ek bölümlere dair şu ifadeleri kullandı:

"10A ve 10B'nin sonrasında geçiyor. Hikayenin bir parçası. 6 bölüm ve 6 hafta vardı. Angela (Kang), ekip, geçmişten bazı yazarlar, esasen bunlar üzerinde çalışmak için dönen kişiler… Herkes her şeyini verdi. Bu tip hikayelere bayılıyorum."

Zombi dizisinin merakla beklenen 6 yeni bölümü 28 Şubat'tan itibaren AMC'de yayımlanmaya başlayacak.

Dizinin 10. sezonuna ek olarak hazırlanan 6 bonus bölümü daha duygusal ve kişisel hikayeler anlatmayı vaat ediyor.



