The Walking Dead’de sevilen karakterlerin dönüşünü müjdeleyen video

The Walking Dead 10. sezon geri dönüyor. Dizinin Instagram hesabından paylaşılan bir video hayranları çok heyecanlandırdı. Fragmanı dikkatli gözelerle izleyen hayranlar bir karakterin dönüşünü görünce sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Videoda, Terminatör 2'nin oyuncularından Robert Patrick'in canlandıracağı yeni bir karakter tanıtılıyor ve Negan'ın (Jeffrey Dean Morgan) eşi Lucille'in ilk anlık görünüşüne yer veriliyor.

Lucille, bir flashback (dizi zamanından öncesine dönüş ed.n) bölümünde yer alacak. Karakteriyse Morgan'ın gerçek hayattaki eşi Hilarie Burton canlandıracak.

THE WALKİNG DEAD 10. SEZONDAKİ BÜYÜK SÜPRİZ

Bununla birlikte, bir başka karakter büyük ilgi topluyor: Hershel Jr.'ın 8 yaşındaki hali.

Hershel Jr., Maggie (Lauren Cohan) ve Glenn'in (Steven Yeun'un oynadığı 6. sezon finalinde öldürülen karakter) oğlu.

Dizinin bir hayranı, "Hershel Jr. ve Maggie Rhee'yi gördüğümüzde gece gözüme nasıl uyku girecek?" derken bir diğeri, "Hershel Jr. gördüğüm o kısacık an, günümü mutlulukla doldurdu" ifadelerini kullandı.

Bir kişiyse, Hershel Jr.'ın "şimdiden onların en sevdiği karakter" olduğunu ilan etti.

The Walking Dead'in genişletilmiş 10. sezonu, 1 Mart itibarıyla Türkiye'de FX kanalında izlenebilecek.



