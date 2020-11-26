MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Walking Dead’de sevilen karakterlerin dönüşünü müjdeleyen video

The Walking Dead’de sevilen karakterlerin dönüşünü müjdeleyen video

26.11.2020 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead 10. sezonun son 6 bölümü ile ilgili yeni bir video paylaşıldı. The Walking Dead hayranları, yeni fragmanda bir karakterin dönüşünü fark ettikten sonra özellikle heyecanlandı.

The Walking Dead 10. sezon geri dönüyor. Dizinin Instagram hesabından paylaşılan bir video hayranları çok heyecanlandırdı. Fragmanı dikkatli gözelerle izleyen hayranlar bir karakterin dönüşünü görünce sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Videoda, Terminatör 2'nin oyuncularından Robert Patrick'in canlandıracağı yeni bir karakter tanıtılıyor ve Negan'ın (Jeffrey Dean Morgan) eşi Lucille'in ilk anlık görünüşüne yer veriliyor.

Lucille, bir flashback (dizi zamanından öncesine dönüş ed.n) bölümünde yer alacak. Karakteriyse Morgan'ın gerçek hayattaki eşi Hilarie Burton canlandıracak.

THE WALKİNG DEAD 10. SEZONDAKİ BÜYÜK SÜPRİZ

Bununla birlikte, bir başka karakter büyük ilgi topluyor: Hershel Jr.'ın 8 yaşındaki hali.

Hershel Jr., Maggie (Lauren Cohan) ve Glenn'in (Steven Yeun'un oynadığı 6. sezon finalinde öldürülen karakter) oğlu.

Dizinin bir hayranı, "Hershel Jr. ve Maggie Rhee'yi gördüğümüzde gece gözüme nasıl uyku girecek?" derken bir diğeri, "Hershel Jr. gördüğüm o kısacık an, günümü mutlulukla doldurdu" ifadelerini kullandı.

Bir kişiyse, Hershel Jr.'ın "şimdiden onların en sevdiği karakter" olduğunu ilan etti.

The Walking Dead'in genişletilmiş 10. sezonu, 1 Mart itibarıyla Türkiye'de FX kanalında izlenebilecek.

The Walking Dead çekimleri tam gaz sürüyor! Daryl’dan set fotoğraflarıThe Walking Dead çekimleri tam gaz sürüyor! Daryl’dan set fotoğrafları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Osman Bey kiminle evleniyor? "Benim nikahlım olacaktır"Osman Bey kiminle evleniyor? "Benim nikahlım olacaktır"
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Diğer Haberler

İzleyenlerin midesi kalktı! İngiltere’nin Survivor’ından korkunç anlar

Bu fotoğraftan sonrası korkunç!

The Undoing dizisine Matilda De Angelis damga vurdu! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey kiminle evlenecek? Kuruluş Osman 35. son bölümde neler oldu?

Osman Bey kiminle evleniyor? "Benim nikahlım olacaktır"

Alev Alev 4. yeni bölümde Cemre'den Çelebi'yi şoke eden sözler: Savaşmaya geldim

Teslim olmaya değil, savaşmaya geldim!

Sadakatsiz 8. son bölüm final sahnesinde Asya'dan Volkan'a büyük tuzak! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"

Sadakatsiz'de Asya'nın şoke eden planı! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"

Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenen Züleyha, Yılmaz'ı terk ediyor

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'dan şok sözler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.