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The Walking Dead ekibi Kim Kardashian ile dalga geçti

29.10.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead ekibi Kim Kardashian ile dalga geçti

The Walking Dead (TWD) ekibi, Kim Kardashian’ın paylaştığı doğum günü mesajıyla dalga geçti. Ekibin paylaşımına beğeni yağdı.

ABD’li magazin yıldızı, 40. doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla özel bir adada kutladığını açıkladı. Kardashian, Twitter’dan şaşaalı partiyi paylaşırken çok alçakgönüllü hissettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta boyunca herkesten çok sayıda sağlık taraması ve kendilerini tecrite almalarını istedikten sonra, yakın çevreme kısa bir an da olsa her şeyin normal olduğunu varsaydığımız özel bir ada gezisiyle sürpriz yaptım."

Kardashian, paylaşımlarının en sonuncusunda dans ettiklerini, bisiklet sürdüklerini ve daha birçok şey yaptıklarını belirtip “Birçok insan buna şu sıralar ulaşılamaz. Bu yüzden böyle zamanlarda hayatımın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu alçakgönüllülükle hatırlıyorum” dedi.

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Independent'ın Metro'dan aktırdığı habere göre reality show yıldızı, söz konusu paylaşımları sebebiyle birçok tepki alırken popüler zombi dizisi TWD de bu kervana katılanlar arasındaydı.

Dizi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Kim Kardashian’ın yakın çevresine sürpriz yaptığı hakkındaki sözlerini olduğu gibi alıp oyuncu kadrosunun bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

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Takipçilerinse bu göndermeyi hayli sevdiği görüldü. Hayranlardan birisi Kardashian'a yapılan şakanın çok güzel olduğunu belirtirken bir diğeri "İğneleme kusursuz! Bunu çok sevdim" dedi.

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