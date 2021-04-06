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  4. The Walking Dead’in Negan’ı Jeffrey Dean Morgan, o sahneden sonra oyunculuğu bırakmayı düşündü

The Walking Dead’in Negan’ı Jeffrey Dean Morgan, o sahneden sonra oyunculuğu bırakmayı düşündü

06.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead dizisindeki Negan rolüyle hayran sayısını ikiye katlayan Jeffrey Dean Morgan, katıldığı bir YouTube programında oyunculuğu bırakmayı düşündüren rolü anlattı.

The Walking Dead’in Negan’ı Jeffrey Dean Morgan, o sahneden sonra oyunculuğu bırakmayı düşündü

The Walking Dead dizisinde Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan, katıldığı bir programda oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ KARARI"

YouTube'da yayımlanan Hot Ones programına katılan Jeffrey Dean Morgan Morgan, 2003'te Xindi-Reptillian'ı canlandırdığı Star Trek: Enterprise dizisiyle ilgili deneyimlerini şöyle anlattı: "Klostrofobik olduğum ortaya çıktı. Makyaj işlemini tamamlamakta gerçekten zorlandım ve burnumda pipetler vardı. Daha önce hiç eve gece döndüğüm ve 'Ne yapıyorum ben? Hayatımdaki lanet olası en kötü kararı verdim. Bir daha asla oyunculuk yapmak istemiyorum' diye düşündüğüm bir sette bulunmamıştım. Yanlış olduğundan emindim ve neredeyse bırakacaktım. Korkunçtu"

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54 yaşındaki Morgan 2012'de Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda şunları söylemişti:

O sırada faturalarımı ödemek zorundaydım. Sonra protez takma için gitmem gerektiğini söyleyen bir telefon aldım. Yüzüme yapışkan damlattıklarını hatırlıyorum ve burnumdan çubuklar çıkıyordu. Öğle yemeği yiyemiyordum. Klostrofobiktim. Eve gözyaşları içinde giderdim."

The Walking Dead, 11. sezonla sona erecek.

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