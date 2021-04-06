The Walking Dead’in Negan’ı Jeffrey Dean Morgan, o sahneden sonra oyunculuğu bırakmayı düşündü

The Walking Dead dizisinde Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan, katıldığı bir programda oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ KARARI"

YouTube'da yayımlanan Hot Ones programına katılan Jeffrey Dean Morgan Morgan, 2003'te Xindi-Reptillian'ı canlandırdığı Star Trek: Enterprise dizisiyle ilgili deneyimlerini şöyle anlattı: "Klostrofobik olduğum ortaya çıktı. Makyaj işlemini tamamlamakta gerçekten zorlandım ve burnumda pipetler vardı. Daha önce hiç eve gece döndüğüm ve 'Ne yapıyorum ben? Hayatımdaki lanet olası en kötü kararı verdim. Bir daha asla oyunculuk yapmak istemiyorum' diye düşündüğüm bir sette bulunmamıştım. Yanlış olduğundan emindim ve neredeyse bırakacaktım. Korkunçtu"

54 yaşındaki Morgan 2012'de Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda şunları söylemişti:

O sırada faturalarımı ödemek zorundaydım. Sonra protez takma için gitmem gerektiğini söyleyen bir telefon aldım. Yüzüme yapışkan damlattıklarını hatırlıyorum ve burnumdan çubuklar çıkıyordu. Öğle yemeği yiyemiyordum. Klostrofobiktim. Eve gözyaşları içinde giderdim."

The Walking Dead, 11. sezonla sona erecek.

