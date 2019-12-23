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The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek

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The Walking Dead'in çekimlerinde ölen dublor John Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi. John Bernecker, dizinin 8. sezon çekimleri sırasında sette düşerek kafasına sert bir darbe almıştı.

Mahkeme, 2017'de sette düşerek ölen The Walking Dead dizisi dublörü John Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesi kararı aldı. Dublörün ölümünde yayıncı AMC Networks "kusurlu" bulunmadı ve başka cezai zarar tespit edilmedi.

Toplamda 6 gün boyunca savunma ve tanıklıkların dinlendiği davada, kazayı gösteren bir video kaydının incelemesi yapıldı.

  1. sezon çekimleri sırasında gerçekleşen kazada, Bernecker bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve bir binadan düşerek 7 metre aşağıdaki bir koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu.

Bernecker'in parande atarken beklenmedik şekilde sol eliyle korkuluğu tutması düşüş yönünü değiştirdi ve duvara doğru geri gelmesine yol açarak balkonun altına düşmesine neden oldu.

Bernecker, yastığın merkezinden 3 metre uzakta, beton zemine kafa üstü düştü. Dublör hastanede geçirdiği iki günün ardından hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead John Bernecker

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aile bayram etmiştir şimdi adam hayatta iken yıllık 20 bin dolar kazanamazken ailesini milyomer etti aile artık alır parayı unutur çocuklarınıda
Adam tam zombi olmuş.
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