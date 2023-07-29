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  4. The Weeknd konserine giden Demet Özdemir'e İtalya'da büyük ilgi! Pozları çok konuşuldu

The Weeknd konserine giden Demet Özdemir'e İtalya'da büyük ilgi! Pozları çok konuşuldu

29.07.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile boşanmasının ardından ismi ünlü DJ Sergio ile anılan güzel oyuncu, her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak kız arkadaşlarıyla The Weeknd konserine giden Özdemir İtalya'da büyük ilgiyle karşılandı. Hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Oğuzhan Koç ile boşanmasından ardından Yunanistan'a giden Demet Özdemir, DJ Sergio ile yakınlaştığı iddialarıyla gündeme geldi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Özdemir, The Weeknd konseri için İtalya'nın Milano şehrine gitti. İtalya'daki hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Demet Özdemir fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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İtalya basını da Özdemir'e sosyal medya hesaplarında yer verdi. Konserde çekildiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Özdemir, tarzı ile büyük beğeni topladı.

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Açıklamaya 'Çok uzaklarda' notunu düşen ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta büyüledi. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'İtalya güzellik görmüş', 'Harika görünüyorsun','Çok çarpıcı', 'Kraliçe havası' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

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