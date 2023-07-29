The Weeknd konserine giden Demet Özdemir'e İtalya'da büyük ilgi! Pozları çok konuşuldu

Oğuzhan Koç ile boşanmasından ardından Yunanistan'a giden Demet Özdemir, DJ Sergio ile yakınlaştığı iddialarıyla gündeme geldi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Özdemir, The Weeknd konseri için İtalya'nın Milano şehrine gitti. İtalya'daki hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Demet Özdemir fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

İtalya basını da Özdemir'e sosyal medya hesaplarında yer verdi. Konserde çekildiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Özdemir, tarzı ile büyük beğeni topladı.

Açıklamaya 'Çok uzaklarda' notunu düşen ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta büyüledi. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'İtalya güzellik görmüş', 'Harika görünüyorsun','Çok çarpıcı', 'Kraliçe havası' gibi yorumlar yapıldı.





