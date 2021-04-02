The Witcher’in ikinci sezon sezon çekimleri tamamlandı

158 günlük bir prodüksiyon sürecinin ardından, The Witcher ikinci sezon çekimlerini tamamladı. 89 oyuncu, yaklaşık 1.200 kişilik bir kamera arkası ekibi ve bir sürü yeni canavarla, 15 Birleşik Krallık lokasyonunu kapsayan çekimlerin sona erme macerası dizinin kendisi kadar heyecan verici oldu.

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer ve Therica Wilson-Read, ikinci sezon için tekrar kamera karşısına geçti.

THE WİTCHER İKİNCİ SEZON KONUSU

Yennefer'in hayatını Sodden Savaşı'nda kaybettiğine inanan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yere, doğduğu eve Kaer Morhen'e getirir. Kıta’nın kralları, elfleri, insanları ve şeytanları onun duvarlarının dışında üstünlük kurmak için çabalarken; Geralt, Cirilla’yı çok daha tehlikeli bir şeyden korumak zorundadır: onun içinde sahip olduğu gizemli güçten.

