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Theo Hernandez, Real Madrid'den Milan'a gitti

İTALYA HABERLERİ  | 06.07.2019 20:37 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i 20 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Theo Hernandez, Real Madrid'den Milan'a gitti

Milan Kulübü, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Milan'ın bu transfer için 20 milyon Euro bonservis ödediği basına yansıdı. Geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.


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Theo Hernandez milan real madrid

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