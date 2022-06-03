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Thiago'nun vuruşu Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi! Görenler açıp açıp bir daha izliyor

03.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında gruptan çıkmayı garantileyen Liverpool, evinde Porto'yu ağırlamıştı. Premier Lig devi, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Liverpool'u 1-0 geçiren golü atan Thiago'nun vuruşu sezonun en iyi golü seçildi.

Thiago'nun vuruşu Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi! Görenler açıp açıp bir daha izliyor
Thiago Alcantara

Thiago Alcantara

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Liverpool, sahasında Porto'yu ağırlamıştı. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thiago Alcantara ile 70. dakikada Mohamed Salah kaydetmişti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool, bu sonuçla 15 puana yükselerek final yolunda büyük bir adım atmıştı.

SEZONUN EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ

Karşılaşmada ilk golü atan Thiago'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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