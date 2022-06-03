Thiago'nun vuruşu Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi! Görenler açıp açıp bir daha izliyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Liverpool, sahasında Porto'yu ağırlamıştı. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thiago Alcantara ile 70. dakikada Mohamed Salah kaydetmişti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool, bu sonuçla 15 puana yükselerek final yolunda büyük bir adım atmıştı.

SEZONUN EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ

Karşılaşmada ilk golü atan Thiago'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)



