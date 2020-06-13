SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Thiago Silva ve Edison Cavani sezon sonu PSG'den resmen ayrılıyor

Thiago Silva ve Edison Cavani sezon sonu PSG'den resmen ayrılıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan PSG'nin yıldızı isimleri Thiago Silva ve Edison Cavani için ayrılık kararı alındı. PSG Sportif Direktörü Leonardo, sözleşmesinin sonuna gelen Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de yeni sezon kadro yapılanması konusunda çalışmalar netleşmeye başladı. PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

2 yıldız futbolcu bu sezon transferin gözdesi konumunda olacak gibi gözüküyor. Yapılan açıklama sonrası Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin kime gideceği merak konusu oldu.

Brezilyalı savunmacı bugün yaptığı açıklamada "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerine yer vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Khalid Al Shaibani hedefini açıkladıKhalid Al Shaibani hedefini açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş'a destek

Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş'a destek

Ağaoğlu'nun o sözlerine F.Bahçe'den sert cevap!

Ağaoğlu'nun o sözlerine F.Bahçe'den sert cevap!

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Futbolcuydu... Sokak satıcısı oldu

Futbolcuydu... Sokak satıcısı oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thiago Silva ve Edison Cavani sezon sonu PSG'den resmen ayrılıyor

G.Saray ve F.Bahçe'ye müjde! Takımdan ayrılıyorlar...

PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

İşte Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı

Khalid Al Shaibani’nin hedefi Türkiye

Khalid Al Shaibani hedefini açıkladı

Ne Messi ne Ronaldo... Dünyanın en pahalı futbolcusu belli oldu

İşte zirvenin yeni sahibi

Flaş iddia! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verildi!

Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.