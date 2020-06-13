Thiago Silva ve Edison Cavani sezon sonu PSG'den resmen ayrılıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de yeni sezon kadro yapılanması konusunda çalışmalar netleşmeye başladı. PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
2 yıldız futbolcu bu sezon transferin gözdesi konumunda olacak gibi gözüküyor. Yapılan açıklama sonrası Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin kime gideceği merak konusu oldu.
Brezilyalı savunmacı bugün yaptığı açıklamada "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerine yer vermişti.
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