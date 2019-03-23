SPOR

Thibaut Courtois: Basın beni öldürmek istiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 23.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Courtois, "Basın beni öldürmek istiyor ama buna rağmen en iyilerden biri benim" dedi.

Thibaut Courtois: Basın beni öldürmek istiyor

Sezon başında Chelsea'den Real Madrid'e 35 milyon Euro karşılığında transfer olan ancak performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Thibaut Courtois'dan açıklama geldi.

El Espanol'e konuşan başarılı file bekçisi, kendisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili olarak İspanyol basınını hedef aldı. Belçikalı kaleci konuyla ilgili olarak, ''Basın beni öldürmek istiyor ama buna rağmen en iyilerden biri benim'' dedi.

Çok çalıştığını ve performansını beğendiğini de dile getiren Courtois, ''Güçlü hissediyorum çünkü iyi antrenman yapıyorum ve iyi oynuyorum'' diye konuştu.

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
Yıldız futbolcudan ayrılık kararıYıldız futbolcudan ayrılık kararı
Efsaneler karşı karşıya gelecekEfsaneler karşı karşıya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thibaut courtois real madrid chelsea

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

''GSTV'de kızları taciz edenler de konuşulsun''

''GSTV'de kızları taciz edenler de konuşulsun''

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başlık mükemmel, anlatmaya gerek yok!!!!!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thibaut Courtois: Basın beni öldürmek istiyor

''Beni öldürmek istiyorlar''

Real Madrid'de Varane'dan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Real Madrid ile Chelsea veteranları karşı karşıya

Efsaneler karşı karşıya gelecek

Zidane'ın ilk bombası Sadio Mane

İşte Zidane'ın ilk bombası

Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok

Luis Suarez 2 hafta yok

UEFA, Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci için soruşturma başlattı

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.