Thibaut Courtois: Basın beni öldürmek istiyor

Sezon başında Chelsea'den Real Madrid'e 35 milyon Euro karşılığında transfer olan ancak performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Thibaut Courtois'dan açıklama geldi.
El Espanol'e konuşan başarılı file bekçisi, kendisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili olarak İspanyol basınını hedef aldı. Belçikalı kaleci konuyla ilgili olarak, ''Basın beni öldürmek istiyor ama buna rağmen en iyilerden biri benim'' dedi.
Çok çalıştığını ve performansını beğendiğini de dile getiren Courtois, ''Güçlü hissediyorum çünkü iyi antrenman yapıyorum ve iyi oynuyorum'' diye konuştu.
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