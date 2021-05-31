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Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü

31.05.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü. Fransız teknik adam daha önce de Belçika'nın teknik ekibinde yer alıyordu.

Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü

Fransız teknik direktör Thierry Henry, EURO 2020'de mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı Montreal Impact'ten şubat ayında istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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