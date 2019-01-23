SPOR

Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor’da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 23.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de çıkışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor’da

Ligde iyi bir ilk yarı geçiren ve ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücuma etkili oyuncular almak için yoğun bir mesai harcayan sarı kırmızılılar, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Thievy Bifouma ile her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

26 yaşındaki futbolcu 1,80 metre boyunda. sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon 250 bin Euro olan Thievy Guivane Bifouma Koulossa, Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig’de 13 karşılaşmada bin 108 dakika görev aldı ve 1 gol kaydedip, 3 de asist yaptı. Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 28 karşılaşmada 2 bin 31 dakika sahada kalan Bifouma, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bifouma resmen Malatya'da!Bifouma resmen Malatya'da!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Thievy Bifouma ankaragücü Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

G.Saray çeyrek finale göz kırptı!

G.Saray çeyrek finale göz kırptı!

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Lig'de Larin sürprizi

Süper Lig'de Larin sürprizi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatyaspor’da transfer

Evkur Yeni Malatyaspor Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Bifouma resmen Malatya'da!

Adil Gevrek, Neeskens Kebano ve Aboubakar Kamara transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti

Malatya'dan İngiltere'ye transfer seferi

Yeni Malatyaspor: Aboubakar Kamara ile anlaştık, Fulham'la 1-2 pürüz var

''Kamara ile anlaştık ama...''

Yeni Malatyaspor, Neeskens Kebano ile Aboubakar Kamara'yı bitiriyor

Yeni Malatya'dan çifte bomba

Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

Gol düellosunun galibi Malatyaspor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.