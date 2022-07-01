Thodex'te dolandırıcılık davasında müştekiler dinlenildi

İSTANBUL (AA) - Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada dinlenilen müştekiler, şikayetlerini dile getirdi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bir tutuksuz sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Thodex'in 2020 yılının ağustos ayındaki internet ilanına iş başvurusu yaptığını belirten tutuksuz sanık Yunus Emre Ünsal, DevOps mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.

Ünsal, "23 Nisan 2021’de gözaltına alındığımızda 8 ay bile olmamıştı başlayalı. Faruk Fatih Özer yurt dışına çıkmadan önce mart ayı ortalarında bana yazdı. Kendisiyle ilk, tek ve son görüşmem budur. Bir konuda bir şey soracağını söyleyip numarasını yazdı. Kendisini aradım fakat tam olarak ne istediğini anlatamadı. 'Ben anlatamadım, sen Ergün ağabeyi ara.' dedi." diye konuştu.

- "Yurt dışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm"

Firari sanık Özer'in uzaktan bağlanılarak kullanılacak bir sistem istediğini öne süren Ünsal, "'Burası ne olarak kullanılacak?' dediğimde Ergün ağabey de bilmediğini belirtti. Sistemi kullanacak birkaç kişinin ismini verdi. Şirkette imzaladığım gizlilik sözleşmesi kapsamında benim o sisteme girmemem gerekiyordu. İnsanlar o dönemde Twitter'dan yazınca ve para yatıran bir arkadaşım da bana ne olduğunu sorunca bir süre kendimi yedim. Sonra sisteme girdim. Excel'lerde yurt dışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm." dedi.

- "Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler"

Müşteki Özlem Kurt, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "165 bin lira zararım var. Faruk Fatih Özer'in babası birkaç avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir avukata bile verecek param yok. İntiharı bile düşündüm. Çalışamıyordum, evden çıkamıyordum. İşe daha yeni başladım. Geçen duruşmada birini müşteki sanıp soru sordum. Gülerek, 'Ben sanık yakınıyım.' dedi. Çok rahatlar. Benim zararımı kim ödeyecek? Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler." ifadelerini kullandı.

Müşteki Bilal Tunç ise beyanında şunları kaydetti:

"506 bin 158 TL zararım var. Araba kampanyası falan yaptılar. Ünlüler bu kampanyaya dahil edildi. O günlerde düzenek kuruldu. Çok sayıda insan bu şekilde sisteme dahil edildi. Daha fazla para gasbedebilmek için daha fazla insan dahil ettiler bu şekilde. Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen, reklamlarda oynayan tüm ünlülerden de şikayetçiyim. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Telefonla arayıp, çok komik paralar teklif edip davadan vazgeçmemiz isteniyor. Kimse beni aramasın. Kalp kırarım."

Zararının 9 bin 600 dolar olduğunu belirten şikayetçi Neşe Gülşen de "MASAK’ın ya da ilgili kurumun çekim aşamasında takılan paraları tespit etmesi gerekiyor. Suçlular, çekim aşamasındaki paraların görülmesini engellemişler. Ben normalde Thodex kullanan biri değilim ama piyasadan daha düşük gösterilerek daha çok kişinin coin alması sağlanmıştır. Bu da amaçlanan dolandırıcılığın başka bir hilesidir. Eksik gösterilen tutarların tespit edilmesini ve zararımızın yeniden düzenlenmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Okan Çakır, zararının bir kısmının giderildiğini ifade ederek avukatı tarafından şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sunulduğunu ancak zararının kalanının da ödenmesini istediğini kaydetti.

- Sanıkların babası tanıklık yapmak istemedi

Sanıklar Faruk Fatih, Serap ve Güven Özer'in babası Zülküf Özer, bulunduğu şehirden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanıklık yapmak istemediğini söyleyen Özer, "Bir seneden fazladır psikolojik ve sağlık olarak problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum." dedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan, müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını öne sürerek ''İddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilin suç işleme kastı olsaydı zaten şu an mağdurlara ödeme yapmazdı. 40 bin yıla kadar hapsi istenen biri zarar öder mi?" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, müştekilerin zararlarının kim tarafından giderildiğini sorması üzerine avukat Erarslan, Faruk Fatih Özer'in ödediğini söyledi.

Ödemelerin ne şekilde yapıldığı sorusuna ise Erarslan, "Avukat-müvekkil gizliliği gereği söyleyemem." yanıtını verdi.

- Ara karar

Mahkeme heyeti, firari sanık Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Firari Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmeden heyet, dava dosyasının Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesi talebini, dava konusu suçların uzlaştırma kapsamı içerisinde kalmadığını belirterek reddetti.

Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

İddianamede, işlenen suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

