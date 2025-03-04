Thomas Reis: "Çılgınca bir maç oldu"

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe’ye karşı geri gelmeyi bildiklerini dile getiren Reis, "İkinci yarıda biz kendi oyunumuzdan uzak bir performans gösterdik. Bizde rakibimiz gibi uzun toplarla oynamayı tercih ettik. Göztepe önde çok iyi bir baskı kurdu. İstediğimiz oyunu oynatmadılar. İlk yarıda iki tane net pozisyona girdiler, biz ise net olarak bir tane pozisyona girebildik. İlk yarının son dakikasında ise maalesef istemediğimiz bir golü yedik. İkinci yarı başlamadan önce futbolcularımla soyunma odasında konuştum ve onlara sahada özgüvenlerini göstermeleri gerektiğini söyledim. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başlayamadık ve ne yazık ki kendi hatamızda kaynaklanan bir pozisyonda yediğimiz ikinci gol geldi. Takımım ise geri gelmek için inancını hiçbir zaman kaybetmeden inanarak devam etti. İstediğimiz performansı göstermeye devam etti ve buna inandık. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler de yaptık geri gelmek adına bunu da başardık. Böyle bir atmosferde böyle bir mücadeleden sonra geri gelmekten ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.