SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Thomas Reis: "Çılgınca bir maç oldu"

Thomas Reis: "Çılgınca bir maç oldu"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çılgınca bir maç olduğunu ifade ederek, "Ligin ilk devresinde Samsun’da oynadığımız maça benzer bir müsabaka oldu" dedi.

Thomas Reis: "Çılgınca bir maç oldu"

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe’ye karşı geri gelmeyi bildiklerini dile getiren Reis, "İkinci yarıda biz kendi oyunumuzdan uzak bir performans gösterdik. Bizde rakibimiz gibi uzun toplarla oynamayı tercih ettik. Göztepe önde çok iyi bir baskı kurdu. İstediğimiz oyunu oynatmadılar. İlk yarıda iki tane net pozisyona girdiler, biz ise net olarak bir tane pozisyona girebildik. İlk yarının son dakikasında ise maalesef istemediğimiz bir golü yedik. İkinci yarı başlamadan önce futbolcularımla soyunma odasında konuştum ve onlara sahada özgüvenlerini göstermeleri gerektiğini söyledim. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başlayamadık ve ne yazık ki kendi hatamızda kaynaklanan bir pozisyonda yediğimiz ikinci gol geldi. Takımım ise geri gelmek için inancını hiçbir zaman kaybetmeden inanarak devam etti. İstediğimiz performansı göstermeye devam etti ve buna inandık. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler de yaptık geri gelmek adına bunu da başardık. Böyle bir atmosferde böyle bir mücadeleden sonra geri gelmekten ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

Canlı Skor

Oturduğu bank ünlü oldu! İşte 'Icardi Bankı...'Oturduğu bank ünlü oldu! İşte 'Icardi Bankı...'
NBA'de Thunder, Rockets'ı mağlup etti!NBA'de Thunder, Rockets'ı mağlup etti!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

Trabzonspor maçında olay!

Trabzonspor maçında olay!

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.