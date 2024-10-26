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Thomas Reis: “Hedeflerimiz hakkında 42 puana ulaştığımızda konuşacağım”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 19:32
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan galibiyetle birlikte ligde 22 puana ulaştıklarını belirterek, “Hedeflerimiz hakkında 42 puana ulaştığımızda konuşacağım” dedi.

Thomas Reis: “Hedeflerimiz hakkında 42 puana ulaştığımızda konuşacağım”

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 puan elde ettiğimiz için mutluyuz. Evet, ilk yarıda iki penaltı kazandık ve gol yapamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Kasımpaşa üzerimizde çok baskı kurdu. İkinci yarıda daha farklı performans gösterdik. Oyunumuzda bazı değişiklikler yaptık. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Genel olarak tüm oyuncularımız iyi bir performans sergilediler. Bu maç sonrasında 22 puana ulaştık. Bu sayı bence hiç de fena değil” diye konuştu.

Süper Lig’deki hedefleri hakkında 42 puana ulaşmadan konuşmak istemediğini dile getiren Alman teknik adam, maçın ilk yarısında iki penaltı kaçıran Olivier Ntcham hakkında ise, “Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltıyı iyi kullandı aslında ama gol olmadı. Onu atmış olsaydı insanlar iyi bir gol attı denecekti. Kendisinin performansından genel olarak memnunum” açıklamalarında bulundu.

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