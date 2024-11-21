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Thomas Reis: "Kazanıp, yeni bir seriye başlamak istiyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 16:01
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçını kazanıp, yeni bir galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi.

Thomas Reis: "Kazanıp, yeni bir seriye başlamak istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, sahalarında oynayacakları Alanyaspor maçından önce Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 2 hafta üst üste iç sahada oynayacaklarının altını çizen Reis, iki karşılaşmadan da 3’er puan alarak yeni bir seri yakalamak istediklerini ifade etti. Son milli takım arasının eskisi kadar uzun olmadığını ifade eden Thomas Reis, "Galatasaray karşılaşmasından sonra bildiğiniz gibi bir milli araya girdik. Alanya karşılaşmasıyla alakalı tabi bildiğiniz gibi bir hoca değişikliğine gittiler. Tam olarak nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek çok daha rahat olabilirdi. Ancak oyuncularını tanıyoruz. Onların sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Celil Yüksel’in ağrıları devam ettiği için iyileşmesi biraz daha uzun sürdü. Umarım bir hafta içerisinde bizimle tekrardan antrenmanlara başlayabilir. Şu an bireysel anlamda antrenmanlarına devam ediyor. Ait Bennasser de kart cezalısı" dedi.

"KAZANIP, YENİ BİR SERİYE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Alanyaspor’u yenip seri galibiyetlere başlamak istediklerini dile getiren Reis, "İkinci milli aradan sonra Fenerbahçe’ye karşı aslında iyi bir oyun sergilemiştik. Konyaspor’a karşı olmasa da Fenerbahçe’ye karşı milli aradan döndükten sonra iyi bir performans göstermiştik. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Yüksek seviyede şiddeti iyi olan antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimiz belki almış oldukları sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maça da kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz. Bu milli aradan sonra milli takımlarda oynayan oyuncularımız biraz erken geldiler. Bu da bizim işimize yaradı. Önceki milli takım arasında mesela geç gelen oyuncularımız olmuştu ama bu milli arada erkenden gelen 3 tane oyuncumuz oldu. Tabii kolay da olmuyor. Sonuçta Afrika’da oynuyorlarsa veya uzak bir yerde oynayıp uzun bir uçuş yaptıktan sonra geldikten sonra onları hazırlamak kolay olmuyor. Bu sebepten dolayı erkenden gelmiş olmalarından ötürü de bizimle antrenmanlara çıkmış olmaları ve onlara daha fazla hazırlayabilecek olmamız bizim için çok değerli" diye konuştu.

"ALANYASPOR VE BODRUMSPOR MAÇLARINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Üst üste 2 iç saha maçı oynamayı avantaja çevirmek istediklerini vurgulayan Thomas Reis, "Umarım içeride oynayacağımız 2 karşılaşma bizim adımıza bir avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi bir performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız 2 karşılaşma olacak. Onlarla birlikte onların desteğiyle ikisini de kazanmak istiyoruz. Elbette Alanyaspor maçı biraz daha zor olacak. Dediğim gibi yeni bir hoca değişikliğine gittiler ve sistemlerinden emin değiliz. Nasıl bir sistemde oynayacaklarıyla alakalı belki farklı bir sistemle oynayacaklar. Bu sebepten dolayı bu maçı hazırlanmak biraz daha zor olacaktır. Umarım Bodrumspor karşılaşmasını da kazanırız ki kazanırsak çok iyi bir pozisyonda oluruz. İstediğimiz de bu yönde" şeklinde konuştu.

"SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞIP, GOL ATMASINI BİLEN BİR TAKIMIZ"

İstedikleri koşu mesafelerine ulaşmak için topun oyunda kalma süresinin uzaması gerektiğine de değinen Alman çalıştırıcı, şunları söyledi:
“Takımın kaç kilometre koştuğundan çok, nasıl koştuğu önemli. O koşulları doğru yapmak, o mesafeleri doğru şekilde kat etmek benim için çok çok daha önemli ama şimdiye kadar göstermiş olduğumuz, oynamış olduğumuz maçlarda göstermiş olduğumuz performansta takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Son dakikaya kadar savaşmayı bildik ve hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik. Bu da zaten bizim fit olduğumuzu ve koşu mesafelerimizin gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Tabii oyunlara bakacak olursak yaklaşık olarak 51 dakika topun oyunda kalma süresi var. Bu da yeterli değil. O istemiş olduğumuz mesafelere ulaşmak açısından topun oyunda kalma süresilerinde Almanya’ya bakacak olursak Türkiye’den biraz daha fazla. Orada daha fazla mesafeler kat edilebiliyor oyun çok fazla durmadığından dolayı ama dediğim gibi takım olarak son dakikaya kadar savaşıp, gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir. Tabii problemlerden çok fazla bahsetmeyi seven bir insan değilim ama biz ikinci yarıda olduğu gibi birinci yaraları da güzel oynamaya çalışan, onu isteyen bir takımız. Tabii şimdiye kadar ne yazık ki o birinci yarılarda istediklerimizi göstermemiş olsak da antrenmanları o doğrultuda yapıyoruz. Zaten mesafeleri de o birinci yarıda da ikinci yarıda da istediğimiz seviyelere çekmek istiyoruz. Yani ikinci yarıda bu taktik veya bizim istediğimiz bir şey değil."

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