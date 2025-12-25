SPOR

Thomas Reis Musaba'ya sitem etti! Fenerbahçe'ye transferini sert sözlerle eleştirdi

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Samsunsporlu Anthony Musaba için teknik direktörü Thomas Reis'den çarpıcı sözler geldi. Reis'in ''Musaba bize saygısızlık yaptı. Son haftalarda performansını bilerek düşük tuttu'' sözleri güne damga vurdu. |Fenerbahçe haberleri

Burak Kavuncu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızıyla devam ederken, teknik direktör Tedesco'nun isteğiyle Samsunspor'un başarılı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile her konuda anlaşamya varıldı. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde Samsunspor'a oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyip transferi açıklaması beklenirken, Karadeniz temsilcisinden sıcak açıklamalar gelmeye başladı.

THOMAS REIS DUYURDU! ''SON ZAMANLARDAKİ TAVIRLARINI ANLAMIYORUM...''

Thomas Reis Musaba ya sitem etti! Fenerbahçe ye transferini sert sözlerle eleştirdi 1

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi.'' dedi.

''SAYGISIZLIKTIR! 31 ARALIK'TA TOPLANACAĞIZ...''

Thomas Reis Musaba ya sitem etti! Fenerbahçe ye transferini sert sözlerle eleştirdi 2

Reis, ''Biz, Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Anthony Musaba antrenmana katılmadı, bu saygısızlıktır. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım." açıklamasında bulundu.

''PERFORMANSINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTU...''

Thomas Reis Musaba ya sitem etti! Fenerbahçe ye transferini sert sözlerle eleştirdi 3

Thomas Reis, "Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalarda performansını bilerek düşük tuttu. Eyüpspor maçı kadrosunda da yer almak istemedi." dedi.

İŞTE TRANSFERİN RAKAMLARI! İLK MAÇI SAMSUNSPOR

Thomas Reis Musaba ya sitem etti! Fenerbahçe ye transferini sert sözlerle eleştirdi 4

Anthony Musaba, transferi sonrası Fenerbahçe'de ilk maçını Samsunspor'a karşı oynayacak. Musaba, Fenerbahçe'ye 2 Ocak 2026 tarihinde imza atacak ve ilk maçına 6 Ocak tarihinde Süper Kupa'da Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında çıkacak. Fenerbahçe'nin Musaba'yı serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro + kdv şeklinde bir ödeme yapacağı belirtildi.

''TEDESCO OYNATMAK İSTEDİĞİ İÇİN ALINIYOR!''

Thomas Reis Musaba ya sitem etti! Fenerbahçe ye transferini sert sözlerle eleştirdi 5

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; "Tedesco'nun arzusu Süper Kupada Musaba'yı oynatmak. Direkt 11'e düşünüyor hoca. Burdan şunu anlayabilir Fenerbahçeli arkadaşlarımız; Musaba rotasyona alınmıyor, Tedesco oynatmak istediği için alınıyor." diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:


