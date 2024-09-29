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Thomas Reis: “Takım olarak vazgeçmedik”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 08:48
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1 geriden gelerek kazandıkları Göztepe maçının sonrasında takım olarak vazgeçmeyerek galip geldiklerini söyledi.

Thomas Reis: “Takım olarak vazgeçmedik”

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-1’den gelerek 4-3 mağlup etti. Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Reis, takım olarak mücadeleyi bırakmadan galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını dile getiren Reis, “Maçtan önce de arkadaşlarımla maçın zor geçeceğini söylemiştim. İlk yarıda çok iyi oynadık ama rakibimize 3 gol hediye ettik. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıya iyi başladık ama bir gol daha yedik. Ben maçtan inancımı hiç kaybetmedim. Disiplinli bir şekilde golleri bularak maçı kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan şey takım olarak hiç vazgeçmemek. İyi oynarken goller yedik. 90 dakika takım ciddiyeti elden bırakmadık. Bugün takım olarak vazgeçmeyip, çok iyi performans gösterdik” ifadelerini kullandı.

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