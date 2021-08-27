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Thomas Thomasberg: Galatasaray turu geçmeyi hak etti

27.08.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını ve sarı-kırmızılı takımın turu geçmeyi hak ettiğini söyledi.

Thomas Thomasberg: Galatasaray turu geçmeyi hak etti

Play-off turunda 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Danimarka temsilcisinin teknik direktörü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın turu geçmeyi hak ettiğini dile getiren Thomasberg, "Hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Maçın başında golü bulduk. Galatasaray'ın üzerimize geleceğini biliyorduk. Birçok pozisyon buldular. Galatasaray'ın turu geçmeyi hak ettiğini düşünüyorum ancak yine de takımımla da gurur duyuyorum. Galatasaray'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin ofansif bir futbol oynadığını aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'da beğendiğim 1 veya 2 oyuncu seçebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü takım oyunu oynuyorlar. Ofansif oynadılar. Defansta bazı hataları oldu ama takım olarak iyiydiler. Yetenekli oyuncuları vardı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Randers'in tek golünü atan Marvin Egho da hayal kırıklığı yaşadıklarını tekrarladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Erken bir gol bulduk. İlk yarı oldukça iyiydik. İstanbul'da oynamak oldukça zor. Kasımpaşa Stadı olsa da taraftarlar iyi baskı oluşturabiliyor. Ancak ikinci yarının başında 1-1 olunca sonrasında baskıyı karşılamak bizim için zor oldu. Hayal kırıklığına uğradık ama elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Umarım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iyi devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Egho, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynamanın güzel bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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