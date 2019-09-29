Thomas Tuchel'den Galatasaray sözleri: Bizi zor bir maç bekliyor

Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü Galatasaray’a konuk olacak olan PSG'in hocası Thomas Tuchel, 1-0 kazandıkları Bordeaux maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Kylian Mbappe’nin sakatlıktan yeni çıkması ve Neymar’ın Şampiyonlar Ligi’nde cezalı olmasının kendilerini zorladığını itiraf eden Tuchel, "Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.

"NEYMARSIZ OYNAYABİLECEĞİMİZİ KANITLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Neymar’ın yokluğunun üstesinden gelebileceklerini dile getiren Tuchel, "Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY’DAN ÖNCE RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

Mauro Icardi’yi Galatasaray maçına sakladığını da vurgulayan Tuchel, "Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim" ifadelerini kullandı.

