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Thomas Tuchel'den Galatasaray sözleri: Bizi zor bir maç bekliyor

FRANSA HABERLERİ  | 29.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, İstanbul’da kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Tuchel, "Mbappe sakatlıktan yeni çıktı, Neymar da cezası nedeniyle Galatasaray maçında yok. Bizi zor bir maç bekliyor" ifadelerini kullandı.

Thomas Tuchel'den Galatasaray sözleri: Bizi zor bir maç bekliyor

Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü Galatasaray’a konuk olacak olan PSG'in hocası Thomas Tuchel, 1-0 kazandıkları Bordeaux maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"
Kylian Mbappe’nin sakatlıktan yeni çıkması ve Neymar’ın Şampiyonlar Ligi’nde cezalı olmasının kendilerini zorladığını itiraf eden Tuchel, "Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.

"NEYMARSIZ OYNAYABİLECEĞİMİZİ KANITLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Neymar’ın yokluğunun üstesinden gelebileceklerini dile getiren Tuchel, "Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY’DAN ÖNCE RİSK ALMAK İSTEMEDİM"
Mauro Icardi’yi Galatasaray maçına sakladığını da vurgulayan Tuchel, "Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim" ifadelerini kullandı.

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