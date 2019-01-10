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Thomas Tuchel PSG kadrosuna takviye istiyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Guingamp'a 2-1 yenilerek elenen Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, transfere ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Thomas Tuchel PSG kadrosuna takviye istiyor

Thomas Tuchel, Fransa basınına yaptığı açıklamada, Guingamp karşısında birçok şans yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini belirterek, "Açıkçası Guingamp karşısında elenmeyi hak ettik mi emin değilim ama transfere ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Bunu, kaybettiğimiz bu maç özelinde söylemiyorum. Her mağlubiyetten bir şeyler öğrenmemiz gerek. Oyunumuzu geliştirmeye devam etmeliyiz. Umarım bu yenilgi sadece bir kazadır" ifadelerini kullandı.

Penaltıdan yedikleri iki golle mağlup oldukları karşılaşmanın hakemine eleştiride bulunan Alman teknik adam, "Kendimize fazla güven duyduk. Çok rahattık. Yeterince istemedik. Aleyhimize üç penaltı verilmesi de garip. Ceza sahasına girdikleri üç pozisyonda da penaltı kazandılar. İkinci penaltıyla ilgili kızgınım. Penaltı olmadığı çok açık. İki oyuncu arasında normal bir mücadeleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı astronomik transferlerle dikkati çeken ve kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Julian Draxler, Angel Di Maria gibi önemli oyuncuları bulunduran PSG, kupa maçında ağırladığı Fransa liginin son sırasındaki Guingamp'a elenmekten kurtulamadı. Paris ekibi, 62. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçtiği mücadelede 81. dakikada Yeni N'Gbakoto ve 90+3. dakikada Marcus Thuram'ın penaltıdan attığı gollerle Guingamp'a 2-1 yenilerek Fransa Lig Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Guingamp, 61. dakikada Thuram ile bir penaltı atışından da faydalanamadı.

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Fransa Lig Kupası Guingamp paris saint germain thomas tuchel

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