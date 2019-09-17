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Thomas Tuchel: Real Madrid'e karşı agresif oynamalıyız

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2019 22:40 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda yarın oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid karşılaşması öncesi, iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi.

Thomas Tuchel: Real Madrid'e karşı agresif oynamalıyız

Real Madrid ile sahasında karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, "Real Madrid çok güçlü ve deneyimli bir takım, Şampiyonlar Ligi'ni birçok kez kazandılar. Agresif oynamalıyız. Zor bir maç olacak." dedi.

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bazı oyuncuların forma giyemeyeceğini ancak yarın sahaya iyi bir takımla çıkacaklarını belirten Tuchel, oyuncularına güvendiğini aktardı.

Tuchel, Real Madrid'e karşı iyi performans sergileyeceklerine inandıklarını kaydederek, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak." ifadesini kullandı.

Paris Saint-Germainli oyuncu Marco Verratti ise geçen seneye göre daha güçlü bir takıma sahip olduklarını ve yarınki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

ZIDANE: PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİLERİNDEN

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nin favori takımlarından çünkü çok büyük bir takım ve iyi bir performans sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Zidane, Eden Hazard'ın maçta oynayabileceğini aktardı.

Real Madridli oyuncu Raphael Varane, zor bir maçın kendilerini beklediğini anlatarak, "Paris Saint-Germain'e karşı oynamak kolay değil, hata yapmamalıyız." yorumunu yaptı.

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