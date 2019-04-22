Thomas Tuchel, Real Madrid için Mbappe iddialarını yanıtladı

Ligue 1'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin geleceği konuşulmaya başlandı. Kylian Mbappe, Canal Plus'a verdiği demeçte Real Madrid iddialarını yalanlarken PSG'de kalacağını açık bir şekilde ifade etti.

PSG, Lille'in Toulouse karşısında puan kaybetmesinin ardından, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti. Monaco karşısında şampiyonluğunu garantileyerek çıkan PSG, rakibini Mbappe'nin üç golü ile 3-1 mağlup etmişti.

PSG, bu şampiyonluğu ile Ligue 1'de toplam sekizinci şampiyonluğuna ulaştı. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise "Onun daima bizim oyuncumuz olacağı konusunda ısrarcı oldum. O bizim için karar verici oyuncularımızdan, o gelişmeye devam edebileceğini her hafta gösteriyor. Kylian hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Söylemek istediklerimi söyledim" dedi.





