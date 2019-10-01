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Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2019 23:20 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransız ekibinin çalıştırıcısı ilk yarıda gördüğü sarı kartla, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu.

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü Thomas Tuchel 39. dakikada sarı kart görerek tarihe geçti.

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FIFA'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.

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Şampiyonlar Ligi psg thomas tuchel

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