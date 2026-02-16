SPOR

Thorsten Fink, Samsunspor’un başında ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da yeni Teknik Direktör Thorsten Fink, takımı başında ilk antrenmanına çıktı.

Emre Şen

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya’da Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan çalışma; ısınma hareketleri ve koşu programıyla başladı. Antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Avrupa kadrosunda yer almayan Yalçın Kayan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Shkendija mücadelesinde forma giyemeyecek.

Samsunspor
