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THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.10.2020 19:30 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.

THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Khimki takımına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları beklendiği için müsabaka yarına alındı.

Rus ekibi, basketbolcular Greg Monroe ile Maxim Barashkov'a yapılan ilk Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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