THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.
İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.
Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82
Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77
ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70
Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56
Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97
Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93
(AA)
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