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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 29.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.

İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.

Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82

Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77

ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70

Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56

Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79

Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97

Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93

(AA)

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