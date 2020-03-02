SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Nikola Mirotic oldu

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Nikola Mirotic oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.03.2020 18:32 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Nikola Mirotic oldu

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 4 maçını da kazanarak play-off'lara kalmayı garantilediği şubat ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 4. kez ayın MVP'si unvanına erişen Mirotic, şubat ayında 25,5 verimlilik puanı, 21 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Geçen yılın aralık ayında da MVP seçilen 29 yaşındaki Mirotic, Barcelona'dan Ante Tomic ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin'den sonra bu ödülü aynı sezon iki kez kazanan üçüncü oyuncu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Anadolu Efes liderliğini sürdürdüAnadolu Efes liderliğini sürdürdü
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague nikola mirotic mvp thy avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Vedat Muriqi için rekor teklif

Vedat Muriqi için rekor teklif

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.Bahçe'de son topta yıkıldı

F.Bahçe'de son topta yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Nikola Mirotic oldu

İşte THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

ÖZET | Valencia 86 -93 Fenerbahçe Beko (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

ALBA Berlin 86 - 99 Anadolu Efes

Efes seriyi 11'e çıkardı

Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1

Türk takımlarından 2'de 1

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.