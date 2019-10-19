SPOR

THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı. Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi. Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.

TOPLU SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)

Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79

Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84

Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83


Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
Anadolu Efes İspanya'da kazandıAnadolu Efes İspanya'da kazandı
De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptıDe Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona cska moskova Fenerbahçe anadolu efes thy avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

G.Saray'a büyük şok! Derbide yok

G.Saray'a büyük şok! Derbide yok

Falcao yoksa, Andone var! 3 maç sonra 3 puan

Falcao yoksa, Andone var! 3 maç sonra 3 puan

Terim'den flaş Falcao açıklaması!

Terim'den flaş Falcao açıklaması!

Taraftardan şoke eden tepki!

Taraftardan şoke eden tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

THY Avrupa Liginde üçüncü hafta maçları tamamlandı

Anadolu Efes İspanya'da kazandı

Anadolu Efes İspanya'da kazandı

Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

THY Euroleague’de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

İkinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

'Önemli bir galibiyet aldık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.