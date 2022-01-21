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THY bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

21.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 46 uçuş iptal edildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 46 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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