THY Euroleague'de 22. haftanın MVP’si Krunoslav Simon

THY Euroleague’in 22. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria’yı 93-74’lük skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, haftanın MVP’si seçildi. Simon mücadeleyi 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.
34 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı aldı.
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