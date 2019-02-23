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THY Euroleague'de 23. haftanın MVP'si Brandon Davies

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 23.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de 23. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) Zalgiris Kaunas'ın ABD'li basketbolcusu Brandon Davies seçildi.

THY Euroleague'de 23. haftanın MVP'si Brandon Davies

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. Zalgiris Kaunas'ın evinde Buducnost Podgorica'yı 84-76'lık skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan ABD'li oyuncu Brandon Davies haftanın MVP'si seçildi. Davies, müsabakada 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
28 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 34 verimlilik puanı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zalgiris Kaunas Euroleague Brandon Davies

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