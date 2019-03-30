THY Euroleague'de 29. haftanın MVP’si Toney Douglas

THY Euroleague’in 29. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka'nın sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87’lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Toney Douglas haftanın MVP’si seçildi. Douglas mücadeleyi 26 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 37 verimlilik puanı aldı.

