THY Euroleague'de 29. haftanın MVP’si Toney Douglas

THY Euroleague’in 29. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka'nın sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87’lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Toney Douglas haftanın MVP’si seçildi. Douglas mücadeleyi 26 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 37 verimlilik puanı aldı.
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