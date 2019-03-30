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THY Euroleague'de 29. haftanın MVP’si Toney Douglas

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in 29. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Toney Douglas seçildi.

THY Euroleague'de 29. haftanın MVP’si Toney Douglas

THY Euroleague’in 29. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka'nın sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87’lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Toney Douglas haftanın MVP’si seçildi. Douglas mücadeleyi 26 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 37 verimlilik puanı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Darüşşafaka ABD Toney Douglas

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