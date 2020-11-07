THY Euroleague’de 7. haftanın MVP’si Rodrigue Beaubois

THY Euroleague’de 7. hafta tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois seçildi.

32 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 91-89 mağlup ettiği mücadelede 23 sayı, 7 asist, 3 top çalma, 2 ribaund ve 2 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

BEAUBOİS, 36 VERİMLİLİK PUANI ALDI

Rodrigue Beaubois ayrıca maçın son saniyesinde Scottie Wilbekin'in 3 sayılık atışında şutunu bloklayarak olası bir mağlubiyeti önledi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF:İHA



