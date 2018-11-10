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Dünyaca ünlü kulübün başkanı şikeyi açıkladı!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

Euroleague'i sarsan şike iddiası! Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, 'Olympiakos'un Carmelo Paternico ve Jakub Zamojski'ye 20 bin Euro sözü verdiğini biliyorum' diyerek hakemleri şike yapmakla suçladı!

Dünyaca ünlü kulübün başkanı şikeyi açıkladı!

THY EuroLeague'in köklü kulüplerinden Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, hakemleri şike yapmakla suçladı.

Giannakopoulos, yaptığı açıklamada, "Olympiakos'un İtalyan ve Polonyalı hakeme (Carmelo Paternico ve Jakub Zamojski), 20 bin Euro sözü verdiğini biliyorum. Sadece İspanyol hakem (Miguel Angel Perez) temiz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla ilgili kanıtları olduğunu söyleyen Giannakopoulos, "Elimdeki tüm kanıtları EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu ve EuroLeague Hakem Direktörü Stokes'a ileteceğim. Olympiakos'un eski genel menajeri Livieratos'u gönderdiğini ve bu işle görevli kişiyi de biliyorum" diyerek açıklamasını noktaladı.

THY EuroLeague'in altıncı haftasında OAKA'da oynanan maçı ev sahibi Panathinaikos, 93-80 kazanmış ve yaklaşık 5 yıl sonra EuroLeague'de ilk kez bir Yunan derbisinde zafer elde etmişti. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague panathinaikos Dimitris Giannakopoulos Olympiakos Carmelo Paternico Jakub Zamojski

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