THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ve Real Madrid karşılaşmasının ilk maçında, Efes takımı rakibini 90 - 63 mağlup etti. İkilinin ikinci karşılaşmasında ise Anadolu Efes, Real Madrid’i 91 - 68 yenerek seride 2 – 0 öne geçti. THY Euroleague’i yakından takip eden spor severler ise Anadolu Efes ve Real Madrid maçının üçüncü karşılaşmasının ne zaman olduğunu merak ediyor. Anadolu Efes ve Real Madrid takımı, THY Euroleague’te 35. Kez karşı karşıya geliyor.

REAL MADRİD – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

27 Nisan Salı günü Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

SERİDE 2-0

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

ANADOLU EFES’İN EUROLEAGUE’DEKİ 475. MAÇI

Avrupa arenasındaki 723. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet ve 310 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 475. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 474 karşılaşmada 255 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.