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THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague karşılaşmasında Anadolu Efes, üçüncü maçında Real Madrid’e konuk oluyor. Anadolu Efes takımı, İstanbul’da oynanan ilk iki maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Anadolu Efes, bu maçı da kazandığı takdirde, tarihinde ilk kez 4. Kez Final Four’a adını yazdıracak. 2000 yılından beri iki takım arasında karşılıklı oynanan THY Euroleague maçlarından 23’ünü Real Madrid kazanırken, 11’ini ise Anadolu Efes kazandı.

THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ve Real Madrid karşılaşmasının ilk maçında, Efes takımı rakibini 90 - 63 mağlup etti. İkilinin ikinci karşılaşmasında ise Anadolu Efes, Real Madrid’i 91 - 68 yenerek seride 2 – 0 öne geçti. THY Euroleague’i yakından takip eden spor severler ise Anadolu Efes ve Real Madrid maçının üçüncü karşılaşmasının ne zaman olduğunu merak ediyor. Anadolu Efes ve Real Madrid takımı, THY Euroleague’te 35. Kez karşı karşıya geliyor.

REAL MADRİD – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

27 Nisan Salı günü Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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SERİDE 2-0
Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

ANADOLU EFES’İN EUROLEAGUE’DEKİ 475. MAÇI
Avrupa arenasındaki 723. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet ve 310 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 475. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 474 karşılaşmada 255 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

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ÜSTÜNLÜK REAL MADRİD’DE
Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de 2 takım arasında oynanan 34 karşılaşmada Efes, 11 galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti.


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