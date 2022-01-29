YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

29.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-New York uçuşları, New York'taki yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş seferleriyle iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:23
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cumartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.