SPOR

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin 'anons' sürpriziyle karşılaştı.

THY pilotu Muhammet Genç'in, 2002'deki dünya 3'üncülüğü sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" sözlerini hatırlatarak takımı tebrik etmesi, teknik heyet ve futbolculardan büyük alkış aldı.

Ay-Yıldızlı Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye'ye döndü.

Uçağın kokpitinde yer alan pilot Muhammet Genç, İstanbul uçuşu hakkında bilgi verdiği anonsun sonunda Milli Takımın Fransa maçına ilişkin konuştu. Genç, "Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce kokpitten yaptığı anonsta, Kore'den dünya 3'üncüsü olarak dönerken, 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak, milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, Milli takım teknik heyetinin ve futbolcularının bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
UEFA'nın çifte standardıUEFA'nın çifte standardı
Quaresma'dan asker selamı açıklamasıQuaresma'dan asker selamı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı türk hava yolları Fransa

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Flaş! Çok konuşulacak Falcao itirafı

Flaş! Çok konuşulacak Falcao itirafı

Süper Lig ekibinde kriz! İdmana çıkmadılar

Süper Lig ekibinde kriz! İdmana çıkmadılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

UEFA'nın çifte standardı

UEFA'nın çifte standardı

Quaresma: Asker selamında bir sorun yok

Quaresma'dan asker selamı açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ahmet Çakar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

Cenk Şahin'e bir destek de bakandan!

Fransız yayıncı kuruluş, UEFA talimatıyla Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.