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  4. THY uçağı kabinde gezen kedi nedeniyle pist başından geri döndü

THY uçağı kabinde gezen kedi nedeniyle pist başından geri döndü

04.01.2024 12:27 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yollarının (THY) TK 1843 sefer sayılı uçağı, İstanbul-Atina seferini yapmaya hazırlandığı sırada, sahibinin biletsiz ve kafesi olmadan yanında getirdiği kedinin kabinde gezinmesi üzerine pist başından geri dönmek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak, kalkış için pist başına doğru ilerledi. Bu sırada yolcular uçak kabininde bir kedinin dolaştığını fark etti. Durumun kabin ekibine bildirilmesinin ardından pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. Verilen izin üzerine uçak park pozisyonuna döndü.

Yapılan kontrolde kedinin, bir yolcu tarafından rezervasyon oluşturmadan, ödeme yapılmadan ve taşınması için uygun bir çanta olmadan uçağa alındığı belirlendi. Sahibinin kediyi kabin bagajına koyarak uçağa soktuğu anlaşıldı.

Kafesi olmayan ve bilet alınmadığı belirlenen kedi ile sahibinin uçaktan indirilmesinin ardından sefere devam edildi.

Daha önce de benzer davranışlarda bulunduğu belirlenen yolcuya THY tarafından "kara liste" prosedürü uygulanacağı öğrenildi.

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