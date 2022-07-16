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THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

16.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.

Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." ifadelerine yer verdi.

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