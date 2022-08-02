YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

02.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları (THY) 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İndirimli bilet koşulları

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

​​​​​​​Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldıSarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"
Anahtar Kelimeler:
thy genel müdürü bilal ekşi

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.