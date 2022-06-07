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THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak

07.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak.

THY, Karadağ'ın önemli sahil şehirlerinden Tivat'a haftada üç sefer düzenleyecek.

Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak yeni destinasyonumuz Karadağ'ın sahil şehri Tivat. Masmavi sulara sahip bu dinamik körfez şehrini 11 Haziran itibarıyla haftada 3 sefer gerçekleşecek uçuşlarımızla keşfetmek için seyahatinizi şimdi planlayın." ifadesine yer verildi.

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