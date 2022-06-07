THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak.
THY, Karadağ'ın önemli sahil şehirlerinden Tivat'a haftada üç sefer düzenleyecek.
Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak yeni destinasyonumuz Karadağ'ın sahil şehri Tivat. Masmavi sulara sahip bu dinamik körfez şehrini 11 Haziran itibarıyla haftada 3 sefer gerçekleşecek uçuşlarımızla keşfetmek için seyahatinizi şimdi planlayın." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz