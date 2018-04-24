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Ti'den ilk fragman geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Fİ'yi tiye alan 'Tİ'den ilk fragman geldi. 3 Mayıs'ta dizinin ilk bölümü yayınlanacak...

Ti'den ilk fragman geldi!

Azra Kohen’in Fi, Çi, Pi üçlemesinin uyarlaması olan ‘Fi’ dizisinin, ‘Ti’ adlı parodisi çekildi. Yayınlandığı Puhu TV’de yoğun ilgi gören Fi dizisinin final yapmasının ardından, internette yayınlanacak ‘Ti’ yayına hazırlanıyor. Fi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi çekmiş ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan final bölümüyle 2 sezon süren yayın hayatına veda etmişti.

Fi dizisi şimdi farklı bir bakış açısıyla yeniden izleyici karşısına geçiyor. Dizi, takıntılı tipleriyle eğlenceli bir bakış açısıyla ‘Ti’ adı ile ele alınıyor. Ciddi konuların titizlikle işlendiği, takıntılı ve ilginç karakterlerin ünlü oyuncularca canlandırıldığı Ay Yapım imzalı ‘Fi’den yola çıkarak hazırlanan parodi ‘Ti’, 10’ar dakikalık bölümler halinde mini dizi şeklinde, genç yönetmen Evliya Çelebi tarafından yazılıp, yönetiliyor. Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin canlandırdığı ‘Can Manay’, ‘Duru Durulay’, ‘Deniz’, ‘Eti’ gibi ilginç Fi karakterleri, Ti’de ‘Tan Malay’, ‘Dudu Dudulay’, ‘Enis’, ‘Ülker’ gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Bu defa Evliya Çelebi, Ebru Yıldız, İlhan Soner Şalap, Arda Kıral, Aşkın Çağla Çelebi gibi oyuncuların canlandırdığı parodi tipler dizideki oyunculara benzerlikleriyle ilgi çekiyor. Dizinin görüntü yönetmenliğini ise Mustafa Ekinci üstleniyor. İlk bölümü 3 Mayıs günü yayınlanacak olan Ti dizisinin ilk fragmanı da internet üzerinden yayınlandı. Fi dizisinde bardak bardak su içen Can Manay’ın, Ti’de Tan Malay olarak sık sık damacanayı kafaya diktiği görülüyor! Ortalama 10’ar dakikalık bölümler halinde hazırlanan Ti’nin ilk sezonu 4 bölümden oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
fi dizisi ti dizisi

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